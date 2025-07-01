Keşan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Keşan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet tim komutanı astsubay Erkan Özkan ile Gencay Oskan ve eşi Seren Oskan hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeleri morga kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın (39) kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan (28) yönetimindeki 22 HS 902 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erkan Özkan ile Gencay Oskan ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Astsubay Özkan için Keşan İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in de katıldığı tören sonrası Özkan'ın naaşı memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Oskan çiftinin cenazelerinin de Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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