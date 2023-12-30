Keşan'da şok uygulamada aranan şüpheli yakalandı
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, kasten yaralama suçundan aranması olan bir şüpheli yakalandı. Uygulama kapsamında ayrıca GBT sorgusu yapılan 930 kişi ve 263 araç tespit edildi. Ayrıca kafe ve restoranlarda da denetimler gerçekleştirildi ve bir kişiye kapalı alanda sigara içtiği için para cezası uygulandı. Trafik kontrollerinde ise 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi.
Keşan ilçesinde polis ekiplerince şok uygulamada aranması olan şüpheli yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama kapsamında çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında 930 kişinin GBT'si, 263 aracın ise sorgusu yapıldı. "kasten yaralama" suçundan aranması olan şüpheli M.G. yakalandı.
Şüpheli işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.
Uygulamada kafe ve restoranlarda da denetim gerçekleştirildi. Bir kişiye kapalı alanda sigara içmesi sebebiyle 671 lira para cezası uygulandı.
Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde ise 5 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 27 bin 240 lira cezai işlem uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi.