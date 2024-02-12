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Keşan'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

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Edirne'de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KEŞAN'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Edirne'de hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Keşan ilçesinde de öğle saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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