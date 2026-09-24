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Keşan'da rehber öğretmenlere YEDAM ve bağımlılık tedavi süreçleri anlatıldı

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Keşan'da rehber öğretmenlere YEDAM ve bağımlılık tedavi süreçleri anlatıldı
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Keşan'da okul rehber öğretmenlerine YEDAM ve bağımlılık tedavi süreçleri hakkında bilgilendirme programı düzenlendi. YEDAM'da görevli klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı, merkezin hizmetlerini ve tedavi süreçlerini anlattı.

Keşan ilçesinde okul rehber öğretmenlerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve bağımlılık tedavi süreçleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) iş birliğinde RAM'da bilgilendirme programı düzenlendi.

Programda, Keşan YEDAM'da görevli klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı, rehber öğretmenlere merkezin hizmetlerini tanıtarak bağımlılıkta tedavi süreçlerini anlattı.

Kaynak: AA
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