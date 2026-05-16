Keşan'daki okul serasında öğrenciler hasat yaptı

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan serada, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla hasat programı düzenlendi. Projeyle gençlerin uygulamalı tarım eğitimi alması ve tarıma ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Valiliğin destekleriyle, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Ticaret Borsası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kurulan serada düzenlenen hasat programına protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, projeyle öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimi almalarının hedeflendiğini belirtti.

Modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin tarıma ilgisinin artırılmasının amaçlandığını ifade eden Köse, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde öğrenerek tarımsal üretimin önemini kavradığını kaydetti.

Köse, emek, üretim ve toprak sevgisinin gelecek nesillere aktarılması adına çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Bilgin Atlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Orkun Özkaya, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, okul yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı
