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Keşan'da Muhtarlar Günü töreninde Belediye Başkanı Mehmet Özcan muhtarlarla buluştu

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Keşan'da Muhtarlar Günü töreninde Belediye Başkanı Mehmet Özcan muhtarlarla buluştu
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Keşan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, anıta çelenk sunuldu. Törende Belediye Başkanı Mehmet Özcan muhtarlarla buluşarak onların halk ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti ve günlerini kutladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu.

Törene katılan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve yetkililer, mahalle ve köylerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini aktaran Özcan, onların aynı zamanda halk ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Özcan, mahalle ve köylerin gelişmesi, sorunların çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için özveriyle çalışan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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