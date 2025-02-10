Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

Keşan'da Merhum Belediye Başkanları Anıldı

Keşan'da Merhum Belediye Başkanları Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'ın merhum belediye başkanı Mehmet Gemici ve belediye meclisi üyesi İsmail Eker, mezarları başında anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Gemici'nin Keşan için önemine vurgu yaparak dualar okuttu.

Keşan'ın merhum belediye başkanı Mehmet Gemici ile merhum belediye meclisi üyesi İsmail Eker mezarları başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende, ilçe tarihinde önemli bir idol olan Gemici'nin ölümünün üzerinden 24 yıl geçtiğini söyledi.

Gemici'nin herkese örnek bir belediye başkanı olduğunu belirten Özcan, Gemici'ye Allah'tan rahmet diledi.

Eker'i de rahmetle andıklarını söyleyen Özcan, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları Eker'in Keşan'a çok şey kazandırdığını kaydetti.

Konuşmanın ardından imam hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okundu, Gemici ve Eker'in mezarlarına karanfil bırakıldı.

Belediye ekipleri ilk yardım eğitimi aldı

Keşan Belediyesi ekipleri ilk yardım eğitimi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eğitim alan ekipleri ziyaret etti.

Temel ilk yardım bilgilerinin ilk müdahale açısından çok önemli olduğunu belirten Özcan, eğitmenlere teşekkür etti.

Kaymakam Ayte'ye ziyaret

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, AK Parti Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç'i kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgiç ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ayte de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette AK Parti Meriç İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali İhsan Kaynar ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İsmet Dağdeviren de yer aldı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
img

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
img

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
img

Mansur Yavaş gemileri yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.