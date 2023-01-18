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Keşan'da lodos, kooperatif binasının kaplamalarını uçurdu (2)

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Keşan'da lodos, kooperatif binasının kaplamalarını uçurdu (2)

İPSALA'DA AHIR ÇÖKTÜ, ÇATILAR UÇTUTrakya'da etkili olan lodos nedeniyle Edirne'nin İpsala ilçesinin Sarpdere köyünde, prefabrik ahır çökerken, İbriktepe köyünde de zirai alet deposunun çatısı uçtu.

İPSALA'DA AHIR ÇÖKTÜ, ÇATILAR UÇTU

Trakya'da etkili olan lodos nedeniyle Edirne'nin İpsala ilçesinin Sarpdere köyünde, prefabrik ahır çökerken, İbriktepe köyünde de zirai alet deposunun çatısı uçtu. İhbarla adreslere jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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