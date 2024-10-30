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Keşan'da Kaza Sonrası Yaralı Adam Yürüyerek Yardım İstemeye Çalıştı, Hayatını Kaybetti

Keşan'da Kaza Sonrası Yaralı Adam Yürüyerek Yardım İstemeye Çalıştı, Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıkan Onur Özkan, cep telefonunu bulamayınca 2 kilometre yürüyerek yardım istedi ancak hastanede hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilden kendi imkanları yaralı çıkıp, cep telefonunu bulmayınca yardım istemek için yaklaşık 2 kilometre yürüyen Onur Özkan (41), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Ekim'de akşam saatlerinde Keşan-Boztepe yolunda meydana geldi. Keşan'dan Boztepe köyü yönüne giden Onur Özkan yönetimindeki 22 FS 037 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada yaralanan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Özkan, karanlıkta cep telefonunu bulmayınca yardım istemek için Keşan istikametine yürümeye başladı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Büyük Cami Mahallesi'ndeki Efes Ticaret Merkezi önüne gelen Özkan, burada fenalaşarak yere düştü. Özkan, yoldan geçenlerin fark etmesi ile çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, burada kurtarılamadı. Özkan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası Onur Özkan'ın, Keşan'da berberlik yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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