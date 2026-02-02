Haberler

Trakya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışlarına yasak getirildi. Karla mücadele için belediye ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

1) TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR (3)

KEŞAN'DA MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, kararın can güvenliği için alındığı ve yasağın bir sonraki duyuruya kadar süreceği bildirildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde aralıklarla sürüyor. Kapalı köy yolu bulunmayan Keşan'da, Karayolları ve belediye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Keşan Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda sürücülerin araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları istenerek, "İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı ve buna bağlı buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına gerekli tedbirleri almalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını önemle rica ediyoruz. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım" ifadeleri kullanıldı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

KAYAN ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

Kırklareli'de kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar kayarken, bazıları da bariyere çarptı. Kazaların yaşandığı bölgeye giden trafik ekibinin aracı da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptı. Araçtaki polisler kazadan yara almadan kurtuldu.

Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde önlem aldı, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
