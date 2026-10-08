Keşan'da hayırsever Şaban Filiz'in yaptıracağı ilkokulun protokolü imzalandı

Keşan'da hayırsever Şaban Filiz'in yaptıracağı ilkokulun protokolü imzalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da hayırsever Şaban Filiz tarafından yaptırılacak Anafartalar İlkokulunun yapım protokolü, Valilikte düzenlenen törende imzalandı. Törene Vali Yunus Sezer katıldı; Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı öğrencilerle buluştu, öğrenciler de bakımevini ziyaret etti.
Keşan ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende hayırsever Şaban Filiz tarafından yaptırılacak Anafartalar İlkokulunun yapım protokolü imzalandı.
Törene Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve hayırsever Şaban Filiz katıldı.
Vali Yardımcısı Büyüknalçacı öğrencilerle buluştu
Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret etti.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyüknalçacı, ziyarette öğrencilerle bir araya geldi.
Öğretmenlerle de sohbet eden Büyüknalçacı'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Nail Yılmaz ve Hümeyra Gürgen eşlik etti.
Öğrenciler bakımevini ziyaret etti
Keşan ilçesinde öğrenciler sahipsiz hayvanlar bakımevini ziyaret etti.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri bakımevine ziyarette bulundu.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.