Haberler

Keşan'da hayırsever Şaban Filiz'in yaptıracağı ilkokulun protokolü imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da hayırsever Şaban Filiz'in yaptıracağı ilkokulun protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan'da hayırsever Şaban Filiz tarafından yaptırılacak Anafartalar İlkokulunun yapım protokolü, Valilikte düzenlenen törende imzalandı. Törene Vali Yunus Sezer katıldı; Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı öğrencilerle buluştu, öğrenciler de bakımevini ziyaret etti.

Keşan ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende hayırsever Şaban Filiz tarafından yaptırılacak Anafartalar İlkokulunun yapım protokolü imzalandı.

Törene Vali Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve hayırsever Şaban Filiz katıldı.

Vali Yardımcısı Büyüknalçacı öğrencilerle buluştu

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunu ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyüknalçacı, ziyarette öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle de sohbet eden Büyüknalçacı'ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Nail Yılmaz ve Hümeyra Gürgen eşlik etti.

Öğrenciler bakımevini ziyaret etti

Keşan ilçesinde öğrenciler sahipsiz hayvanlar bakımevini ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri bakımevine ziyarette bulundu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

3 saniyede hayatı değişti!
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Konuşmaya çağırdı, silahla tehdit edip ateş etti

Konuşmaya çağırdı, silahla karşıladı
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular