Keşan'da AK Parti'den "Çaylar bizden, sohbet sizden" programı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve siyasi hayatı hakkında bilgi verdi.

Keşan ilçesinde, "Çaylar bizden, sohbet sizden" programı düzenlendi.

Ak Parti Keşan İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kent Müzesi'nin toplantı salonunda gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Aksal, siyasi hayatı hakkında gençlere bilgiler verdi.

Aksal, gençlerin fikirleri, enerjisi ve Türkiye Yüzyılı'na olan inançlarının umut verdiğini kaydetti.

Programda, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer, bölge koordinatörü Zeki Tutlubük, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve partili gençler yer aldı.?

Kaynak: AA / Cihan Demirci
