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Keşan'da Evde Yangın Çıktı

Keşan'da Evde Yangın Çıktı
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Keşan ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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