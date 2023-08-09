Keşan'da çıkan anız yangını söndürüldü
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Keşan ilçesinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 20 dönümlük anız zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Keşan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tarlada yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 20 dönümlük anız zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel