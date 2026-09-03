Beyköy-Erikli yoluna sıcak asfalt
Keşan'da Beyköy-Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki 2,7 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yol ulaşıma hazır hale getirilirken, ekipler Enez Vakıf Sahil yolunda çalışmalara devam edecek.
Keşan ilçesine bağlı Beyköy- Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Beyköy-Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki 2,7 kilometrelik grup yoluna sıcak asfalt serildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma hazır hale getirildi.
Ekiplerin yol yapım çalışmalarını Enez Vakıf Sahil yolunda sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA