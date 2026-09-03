Haberler

Beyköy-Erikli yoluna sıcak asfalt

Beyköy-Erikli yoluna sıcak asfalt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keşan'da Beyköy-Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki 2,7 kilometrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yol ulaşıma hazır hale getirilirken, ekipler Enez Vakıf Sahil yolunda çalışmalara devam edecek.

Keşan ilçesine bağlı Beyköy- Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki grup yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Beyköy-Erikli ve Erikli-Sahil arasındaki 2,7 kilometrelik grup yoluna sıcak asfalt serildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma hazır hale getirildi.

Ekiplerin yol yapım çalışmalarını Enez Vakıf Sahil yolunda sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
İspanya'nın devleri İstanbul'a geliyor! Süper Kupa için hazırlıklar başladı

Dünyanın en büyükleri İstanbul'a geldi! İşte nedeni
Hollanda'dan dikkat çeken hamle! 78 ton altın bir günde yer değiştirdi

78 ton altın bir günde yer değiştirdi
Silivri'de batan gemide 10 kayıp için arama sürüyor

Silivri'de endişeli bekleyiş! Batan gemideki 10 mürettebat aranıyor
Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü şarkıcı ikinci kez gelin oldu! Gözyaşlarının nedeni belli oldu
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada