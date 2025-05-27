Keşan Belediyesi Batı Trakya Türkleri Derneği'ne 10 Yıllık Yer Tahsis Etti

Keşan Belediyesi Batı Trakya Türkleri Derneği'ne 10 Yıllık Yer Tahsis Etti
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Keşan Belediyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ne 10 yıllığına yer tahsis etti. Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bu adımın kültürel bağları güçlendireceğini belirtti. Dernek başkanı Hasan Küçük ise destek için belediyeye teşekkür etti.

Keşan Belediyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ne belediye kompleksinde 10 yıllığına yer tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tahsis edilen alanın kira sözleşmesi, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, alınan kararın anlamlı ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

Belediye Meclisinde aldıkları kararın yapılan tahsisle resmileştiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Bu tahsisin temel amacı Batı Trakya'dan gelen soydaşlarımıza destek olmak, dayanışma içerisinde hareket etmek ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Yunanistan'ın doğusunda yer alan ve Batı Trakya olarak adlandırdığımız bölgede yaklaşık 400 bin soydaşımız yaşamaktadır.

Onlarla olan tarihi, kültürel ve gönül bağlarımız bizler için büyük bir değere sahiptir. Bu adımın, hem burada yaşayan hemşerilerimizle ilişkilerimizi pekiştireceğine hem de Batı Trakya'daki soydaşlarımızla olan bağlarımızı güçlendireceğine yürekten inanıyorum."

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ise desteklerinden dolayı Keşan Belediyesine teşekkür etti.

Derneğin Türkiye'deki 12 şubesinden birinin Keşan'da olduğunu belirten Küçük, tahsisle birlikte çalışmaların daha da güçleneceğini kaydetti.

Sahil bölgelerinde asfalt çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, sahil bölgelerindeki asfalt çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, sahil yollarının tatil sezonuna hazırlandığını belirtti.

Erikli ve Yayla sahillerin yaklaşık 3 bin ton asfalt serimi yapılacağını aktaran Özcan, "Amacımız, sahil bölgelerimizde hemşerilerimizin ve misafirlerimizin yaz sezonunu daha konforlu ve güvenli geçirmesini sağlamak. İnşallah imkanlarımız doğrultusunda başka alanlarda da benzer çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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