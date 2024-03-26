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Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

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Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde oluşturulan kortej, Yeni Mahalle'deki miting alanına yürüdü.

Helvacıoğlu, mitingde projelerini anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana Keşan için durmaksızın çalışmaya devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, seçimlerde destek istedi.

Helvacıoğlu, konuşmasının ardından belediye meclis üyelerini tanıttı.

CHP'nin adayı Özcan

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Yenimescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Özcan, ilçede uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığını ve daha önce söz verdiği projeleri eksiksiz yerine getirdiğini kaydetti.

Projelerini tanıtan Özcan, vatandaşlardan destek istedi.

İYİ Parti adayı Sarıkeçe

İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkeçe, yerel seçim çalışmaları kapsamında mahallelerde ziyaretler gerçekleştiriyor.

Esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerileri dinleyen Sarıkeçe, yerel seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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