Kerküklüler, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçlerinin ülkedeki görevinin sona ermesinden memnun

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Irak'ın Kerkük kentinde halk, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçlerinin ülkedeki görevinin eylül sonunda bitecek olmasını ve Irak'tan çekilmesini olumlu karşılıyor.

Kerküklüler, ülkede iç istikrarın büyük ölçüde sağlanmasının ardından bu gelişmenin Irak'ın ulusal egemenliğini de güçlendireceğine inanıyor.

Kent sakinleri özellikle terör örgütü DEAŞ'ın etkisinin azalmasının ardından Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Irak'taki varlığını sürdürmesine gerek kalmadığını belirtiyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklü esnaf Haşim Kasapoğlu, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki görevinin sona erecek ve güçlerin ülkeden çekilecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ülkenin savunmasının, Iraklı güvenlik güçleri tarafından üstlenilmesinin yasal bir hak olduğunu belirten Kasapoğlu, "Iraklı güvenlik güçleri her geçen gün daha da güçleniyor. Bu görevi layıkıyla yerine getireceklerine inanıyorum." dedi.

Irak hükümeti ile koalisyon güçleri arasında varılan anlaşmanın belirlenen tarihte uygulanmasını isteyen Kasapoğlu, uluslararası anlaşmalara uyulmamasının vatandaşlarda endişeye yol açtığını ifade etti.

Irak ordusu güçlendirilmeli ve desteklenmeli

Koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede, özellikle hava operasyonlarında önemli rol üstlendiğini belirten Kerküklü gazeteci Seyif Yunus da yeni dönemde hava savunmasında oluşabilecek boşluğun Iraklı güçler tarafından doldurulması gerektiğini vurguladı.

Irak'ın askeri ve güvenlik alanlarında kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirten Yunus, "Irak artık yeni bir döneme giriyor. Hükümetin bu süreci ciddiye alması gerekiyor. Tüm güvenlik alanlarında ilerleme sağlanmalı, Irak'ın askeri gücü artırılmalı ve desteklenmeli." görüşünü dile getirdi.

Yunus, Uluslararası Koalisyon'un Irak'tan çekilmesini, ülkenin tam egemenliğini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Irak'ta ortaya çıkabilecek terör tehditleriyle mücadelenin güvenlik güçlerinin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Yunus, ülkenin güvenlik alanında daha kapsamlı adımlar atacağı yeni bir döneme girmesi gerektiğini ifade etti.

Irak'ın komşularıyla güvenlik sorunu bitebilir

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Irak'taki koalisyon güçlerinin hedef alınmasının, Irak ile komşuları arasında güvenlik sorunlarına yol açtığını hatırlatan Yunus, "Koalisyonun çekilmesiyle Irak'ın komşularıyla yaşadığı güvenlik sorunları sona erebilir." dedi.

Irak'ın tüm komşularıyla barış ve güven içinde yaşamasının sağlıklı komşuluk ilişkilerinin gereği olduğunu belirten Yunus, bu adımın ülkenin Orta Doğu'daki gerilimlerden en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Irak'taki mevcut istikrar devam etmeli

Irak'ın kendi ayakları üzerinde durması ve kendine güvenmesi gerekiyor." diyen Kerküklü yazar Sadun Sultan, ülkedeki mevcut güvenlik ve istikrar ortamının korunarak güçlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçlerinin ülkedeki görevinin sona ermesi ve güçlerin Irak'tan çekilmesi kararının Irak'ın kendi iradesiyle alındığını belirten Sultan, bu karardan dolayı hükümeti tebrik etti.

Irak'ın uzun vadeli istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sultan, bunun ancak ülkenin bölgedeki gerilim ve savaşlarda taraf olmamasıyla sağlanabileceğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın önemli bir bölümünü ele geçirmesinin ardından ABD öncülüğünde Irak'ta Uluslararası Koalisyon Güçleri kurulmuştu.

Irak ve ABD yönetimi arasındaki anlaşmaya göre koalisyon güçlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA