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Kerküklü dondurma ustası, baba mesleğini yarım asırdır geleneksel yöntemlerle yaşatıyor

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Kerkük'ün ilk dondurmacılarından babasından devraldığı mesleği 51 yıldır sürdüren Necat Dondurmacı, klasik yöntemlerle ürettiği dondurmayı ve 40 yıldır değişmeyen dükkan dekoruyla geçmişin lezzetini ve anılarını yaşatıyor.

Kerkük'ün ilk dondurmacılarından olan babasından devraldığı mesleği 51 yıldır sürdüren Necat Dondurmacı, ilk günkü dükkan dekoru ve klasik yöntemlerle ürettiği dondurmayla zamana meydan okuyor.

Kerkük'ün Korya semtinde zamanın akışına direnen ve kapısından içeri girenlere adeta geçmişin kokusunu sunan küçük bir dondurma dükkanı işleten Necat Usta, kentin yaşayan lezzet hafızalarından biri.

Soyadı gibi hayatı da dondurmayla yoğrulan 66 yaşındaki Necat Usta'nın hikayesi, 1975 yılında, kentin ilk dondurma ustalarından olan babası Abdullah Dondurmacı'nın yanında başlıyor.

O dönem henüz çocuk yaşta olan Necat Usta, babasının Kerkük mahallelerinde seyyar arabayla dondurma sattığı günlerin en yakın şahidi. Yaz tatillerini babasına kalfalık yaparak geçiren Necat Usta, o yılları şu sözlerle anlattı:

"İlk başlarda dondurma makinesi yoktu. Her şeyi bilek gücüyle yapar, dondurmayı karla soğuturduk. Elle dondurma yapmak kolay değildi ama o dönemin dondurmasının lezzeti bir başkaydı."

"Sabah namazından sonra işbaşı yapardık"

Kerkük'ün kavurucu yaz sıcaklarında dondurmaya talebin çok yoğun olduğunu belirten Necat Usta, eski çalışma koşullarını ve disiplinini şu sözlerle anımsadı:

"O zamanlar sokak lambaları bile yoktu. Biz daha gün doğmadan, sabah namazının hemen ardından karanlıkta dükkana yürür, hazırlıklara başlardık. Kentin tamamında sadece üç dondurmacı dükkanı vardı, gerisi seyyardı. Biz Korya semtinin ilk dükkanıydık."

"Makineler geldi, eski lezzet gitti"

1980'li yılların başında dondurma makinelerinin sektöre girmesiyle işlerin kolaylaştığını ancak bir şeylerin eksildiğini vurgulayan Necat Usta, endüstriyel üretime mesafeli.

Geleneksel Türk dondurmasına benzeyen, sert ve dövme dondurma geleneğini yaşatmakta kararlı olan Necat Usta, günümüz teknolojisine rağmen hala dükkanında o ilk dönemlerden kalma klasik makineleri kullanıyor.

Necat Usta, "Makineler işleri kolaylaştırdı ama dondurma o eski, hakiki lezzetini kaybetti." diyerek geleneksel yöntemin önemine dikkat çekti.

"Dükkanın dekoru 40 yıldır değişmedi"

Necat Usta'nın dükkanında sadece dondurmanın tadı değil, mekanın ruhu da geçmişi koruyor.

Dükkanın dekoruna yaklaşık 40 yıldır tek bir çivi dahi çakmadığını söyleyen usta, bunun sebebini müşterilerinin sadakatine bağlıyor:

"Müşterilerim buraya geldiğinde gençliklerini, çocukluklarını buluyor. Eski dekor onların çok hoşuna gidiyor, anıları canlanıyor. Onların bu mutluluğu için dükkanın havasını hiç bozmadım."

Yarım asırlık meslek hayatı boyunca yanından onlarca çırak gelip geçtiğini, yetişenlerin kendi dükkanlarını açtığını gururla anlatan Kerküklü Necat Usta, babasından aldığı lezzet bayrağını, ömrü yettiğince eski usullerle dalgalandırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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