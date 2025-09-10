Kerküklü Derviş hem çobanlık yapıyor hem çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiyor

HEMİN OTHMAN/HAYDAR ŞAHİN/EMRAH AKBULAK - Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Mam Derviş, çocukların kalbine Kur'an sevgisi aşılamanın yanı sıra yaşamı ve verdiği dersler ile onlara rehberlik ediyor.

Kerkük'ün Karaincir nahiyesine bağlı Karaveys köyünde yaşayan "Mam Derviş" lakabıyla bilinen Muhammed Abdullah Hüseyin, yaptığı işler ve çocuklarla geçirdiği zaman ile köyünün çocukları için bir umut ışığı oldu.

"Kıtlık yılı" olarak bilinen 1947 yılında dünyaya gelen 78 yaşındaki Mam Derviş, o yıllarda çekirgelerin buğday mahsulüne büyük zarar verdiğini, ailesi ile birlikte bölgenin büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Mam Derviş, kıtlığın ve eğitimsizliğin zararlarının yanı sıra birbirine saygı ve sevginin eksikliğinin toplumda yıkıma neden olduğunun bilincinde olarak, ailesinin geçimini sağlamanın yanında toplumun ihtiyaçlarını gidermeyi de kendine vazife edinmiş.

Her sabah eşeğine palanını vurup "Baze" adını verdiği köpeğini de yanına alarak küçükbaş hayvanlarını meraya otlatmaya götüren Mam Derviş, ağaçlara ve doğaya da özel ihtimam gösteriyor.

Eşeğinin heybesinden suyu eksik etmeyen yaşlı derviş, taşıdığı su ile köyün çevresindeki ağaçları sulayıp kurumamalarını sağlıyor.

O, çevreyi korumanın ve köyü güzelleştirmenin hayırlı bir iş olduğuna inanıyor ve inandığı gibi yaşıyor.

Hayvanlarına ve doğaya karşı günlük görevini tamamlayan Mam Derviş'in köye dönüşü ile mesaisi bitmiyor.

Mam Derviş, kişisel ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra, yıllar önce diktiği dut ağacının altına sergisini serip oturarak Kur'an dersi verdiği öğrencilerini beklemeye başlıyor.

Dut ağacının altındaki 2 ayrı ders alanını hayırseverlerin yaptığını vurgulama gereği duyan Mam Derviş, bunun iyi bir hizmet ve güzel bir hayır olduğunu ifade ediyor.

Hayatını, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye adadı

Zorlu yaşam koşullarına rağmen, hiçbir zaman köyün çocuklarını eğitmekten vazgeçmeyen Mam Derviş, AA muhabirine Kur'an öğrenme ve öğretme yolculuğunu anlattı.

Mam Derviş, Kur'an ile olan bağının kendi çocukluğuna dayandığını anlatarak, köyün öğretmeni Mam Ali'den temel İslami bilgiler ile Kur'an okumayı öğrendiğini, daha sonra da öğrendiklerini köy çocuklarına öğrettiğini ifade etti.

Hayatını, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye adayan yaşlı adam, aynı zamanda onlara namaz kılmayı, temel İslami bilgiler ile kardeşlik ile sevgi değerlerini de öğretiyor.

Mam Derviş, kendi öğrenme serüvenini anlatırken, "Köyümüzün öğretmeni Mam Ali'ydi. Ona, 'Bize Kur'an okumayı öğret' dedim. O da 'Git bir iki öğrenci bul' dedi. Gittim, iki üç öğrenci buldum. Mam Ali bana ders anlatırdı, ben de onlara öğretirdim." diye konuştu.

Kur'an öğrenmeye devam eden Mam Derviş'in zamanla öğrencilerinin sayısı da artıyor ve 12 ay gibi kısa bir sürede Kur'an'ı hatmediyorlar.

Mam Derviş, o günden sonra köy çocuklarına Kur'an öğretmeyi hiç bırakmıyor ancak Enfal operasyonları sırasında köy halkının bir kısmının katledilmesi, bir kısmının ise sürgün edilmesi ile dersleri de bu felaketten nasibini alıyor ve kesintiye uğruyor.

Saddam Hüseyin rejiminin çöküşünden sonra harap olmuş köy yeniden inşa edilince, Mam Derviş köyüne dönüp çocuklara Kur'an öğretmeye devam ediyor.

Mam Derviş, o günleri anlatırken, "Köy yeniden inşa edilince, köylüler, 'Şükürler olsun, sen Kur'an biliyorsun, çocukları eğit' dediler. Bir grup çocuk geldi, çok yetkindiler, iki üç kez anlatmamla hemen öğreniyorlardı." diye konuştu.

Ders anlatmak için o zamanlar mekanın çok da müsait olmadığını, bazı hayırseverlerin bu sorunu çözmek için yardımcı olduğunu anlatan Mam Derviş, "Bazı hayırseverler geldi ve 'Burası Kur'an okumak için uygun değil' dediler. İki platform inşa ettiler, 'Kuşlar ve böcekler burayı kirletmesin, yeriniz temiz olsun' dediler. Allah evlerini bereketli kılsın." ifadelerini kullandı.

Mam Derviş, gücü yettiğince, elleriyle diktiği dut ağacının gölgesinde, yapımında çalıştığı platformda, tıpkı sulayarak büyüttüğü ağaçlar gibi, gencecik fidanları bilgi ve Kur'an ile beslemeyi sürdüreceğini, bunu kendine görev bellediğini her fırsatta dillendiriyor.

Ders anlattığı dut ağacının gölgesindeki bu sade ortam bir yönüyle Mam Derviş'in alçakgönüllü ve gösterişten uzak karakterini de gösteriyor.

Bu mütevazı platformda öğrencilerini kardeşliğe, birbirine karşı saygı ve sevgi duymaya teşvik eden bu bilge insan, Gazze'deki kardeşleri için sürekli dua ettiğini ve onların zalimlerin elinden kurtulmasını dilediğini söylüyor.

Mam Derviş'in etkisi sadece Kur'an ve din eğitimiyle sınırlı değil. O tek tek ilgilendiği öğrencilerine, vatanına ve toprağına olan sevgisiyle, insan sevgisiyle dolu bir örneklik de teşkil ediyor. Okuduğu her ayeti tefsir ederek öğrencilerin hayata dair bilgilenmelerini de sağlıyor.

Her hareketiyle insanlık, dürüstlük ve çevre bilinci sergileyen Mam Derviş, köyünün çocukları için gerçek bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.