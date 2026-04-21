Kerkük Valisi Ağa: 'En önemli hedefimiz tüm Kerküklülere hizmet etmek'

Irak'ta Kerkük valiliğine seçilen ve bugün görevine başlayan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, "Kerkük'ü aydınlatmak, yapılandırmak ve yeniden kalkındırmak için yola çıktıklarını" söyledi.

Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yaklaşık 100 yıldır beklenen ve uğurunda ciddi mücadele verilen Kerkük'ü yönetme hakkını elde etmenin onurunu yaşadıklarını" ifade etti.

Uzun yıllar acı ve zorluklara göğüs gererek bu günlere gelindiğine ve Kerkük için yapılması gereken çok iş olduğuna işaret eden Ağa, "En önemli hedefimiz tüm Kerküklülere hizmet etmek." dedi.

Ağa, dünyada önemli petrol rezervine sahip olan kentlerden biri olmasına rağmen Kerkük'ün altyapı başta olmak üzere bir çok alanda kalkınma ve hizmete ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Savaş ve terör olaylarının getirdiği tahribat ve yıkımların yanı sıra siyasi krizleri çözüme kavuşturmak için de ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Ağa, bunları yönetim ortaklarıyla gerçekleştireceklerini vurguladı.

"Başbakan Sudani ile görüşmemiz çok olumlu geçti"

Kerkük Valisi Ağa, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirtti.

Ağa, Sudani'nin "Kerkük'teki yeni yönetime güvendiğini ve bu idareyi maddi ve manevi destekleme sözü verdiğini" söyledi.

Başbakan Sudani'nin Türkmenlerden beklentisinin büyük olduğunu belirten Ağa, şöyle devam etti:

"Başbakan Sudani, Türkmenlerin bu önemli görevi üstlenmesi ile Kerkük'ün özellikle hizmet yönünde örnek bir şehir olacağına inanıyor. Türkmenler uzun yıllar süren zor bir mücadelenin ardından bu görevi üstlendi. Başbakan, Kerkük'ü maddi ve manevi olarak destekleme sözü verdi ve Kerkük'ün Türkmenlerin döneminde örnek bir şehir olmasını bekliyor."

"En önemli hedefimiz tüm Kerküklülere hizmet etmek"

Kerkük Valisi Ağa, toplumun tüm kesiminin valisi olacağını ifade ederek, "En önemli hedefimiz tüm Kerküklülere hizmet etmek." dedi.

Çok önemli projelere imza atmayı planladıklarını dile getiren Ağa, başta altyapı olmak üzere Kerkük'ün daha önce görmediği hizmet projeleri gerçekleştireceklerini belirtti.

Dönüşümlü valilik sisteminin uygulanmasıyla Kerkük halkının uzun yıllardır en büyük çıkmazı olan tek taraflı yönetimin kaldırıldığını vurgulayan Ağa, artık Kerkük'te tek taraflı yönetimin olmayacağını ifade etti.

Ağa, Irak anayasasının kendilerine verdiği yasal yetki ile hizmette sınır tanımayacaklarını belirterek, "Yetkimizi sadece Türkmenler için değil, kentteki Arap, Kürt ve Süryani tüm vatandaşlara hizmet etmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, 16 Nisan'da Kerkük İl Meclisi tarafından kente vali olarak seçilmişti.