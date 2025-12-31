Kerkük'teki tarihi Osmanlı Köprüsü yıllara ve sellere rağmen dimdik ayakta duruyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan tarihi Osmanlı Köprüsü, bölge yaşanan sellerde yıkılan bazı yapıların aksine sağlamlığı ve ihtişamıyla dikkati çekiyor.

Dakuk Çayı üzerinde kurulu ve tarihte ticaret kervanlarının Irak'ın kuzeyinden güneyine geçerken kullandıkları köprü halen kullanılıyor.

Eskiden "Kerkük'ü Bağdat'a bağlayan köprü" olarak bilinen tarihi yapı, Irak'ta 9 Aralık'tan bu yana aralıklarla devam eden sağanak sonrası oluşan selde de zarar görmeyerek, adeta yıllara meydan okuyor.

Kerkük Tarihi Eserler Müdürü Rait Ugle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak geneli ve Kerkük'teki etkili olan sellerin sağlam yapılı tarihi köprünün dayanaklığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Osmanlı Köprüsü'nün Kerkük'ün önemli tarihi eserlerden biri olduğunu hatırlatan Ugle, yapımının üzerinden yaklaşık 142 yıl geçmesine rağmen hala ulaşım için kullanıldığına işaret etti.

Bölgenin son yılların en sert yağışlarına sahne olduğunu ve sellerini yaşadığını aktaran Ugle, selde bazı yapıların çöktüğünü ancak tarihi köprünün dimdik ayakta kaldığını ifade etti.

Hükümet ve Kerkük idaresinin bu köprüye daha da önem vereceğini belirten Ugle, sağlamlığı ve estetiğiyle dikkati çeken köprünün turizme açılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

"Osmanlıların imardaki sağlamlığını yansıtan bir eser"

Dakuk'taki köprünün Osmanlının Irak'taki yüzlerce şaheserlerinden biri olduğunu vurgulayan Kerküklü araştırmacı - yazar Necat Kevseroğlu, "Bu köprü Osmanlıların imardaki sağlamlığını yansıtan bir eserdir" dedi.

Osmanlı döneminde Bağdat Valisi Mithat Paşa tarafından 1870'li yılların başında temeli atılan köprünün 1883'te tamamlandığını paylaşan Kevseroğlu, yapımında kullanılan taşlara dikkati çekti.

Köprünün taşlarının "bir süre yakıldığını ve böylece dayanaklığının artırıldığını" anlatan Kevseroğlu, tarihi yapının bugünkü muadillerinden daha dayanaklı olduğunu vurguladı.

Köprü, kendine has özellikler taşıyor

Köprünün İstanbul'dan gelen Türk mimarlar tarafından inşa edildiğini aktaran Kevseroğlu, dönemin tanınmış inşaat ustaları ve çok sayıda Kerküklünün bu mimarı yapıda çalıştığını aktardı.

Tarihi köprünün özelliklerine değinen Kevseroğlu,"Köprü kendine özgü özellikler taşımaktadır. Örneğin 12 gözden oluşması yılın 12 ayına, 365 metre uzunluğunun yılın 365 gününe ve eninin 7 metre olması haftanın 7 gününe işaret etmektedir." bilgisini paylaştı.