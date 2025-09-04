Kerkük'te Mevlid Kandili Kutlamaları: Tarihi Kayseri Çarşısı'nda İkramlar Yapıldı

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda Mevlid Kandili vesilesiyle program düzenlendi.

Kent merkezindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda düzenlenen Mevlid Kandili programı kapsamında çarşıya gelen müşterilere tatlı, şeker, lokum ve meyve ikramı yapıldı.

Çarşı esnaflarından Faydaddin Bahaddin Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlid Kandili dolayısıyla yaptıkları ikramın bir ecdat geleneği olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, bugün akşam saatlerine kadar Kerkük'ün her yerinde komşuların birbirlerine tatlı ve şeker dağıttığını ve camilerin önü ile çarşı pazarlarda vatandaşlara ikramlar sunulduğunu aktardı.

Bu geleneği sürdürmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Ağaoğlu, çarşıda sabah saatlerinden beri vatandaşlara tatlı, şeker ve meyve ikramında bulunduklarını dile getirdi.

Çarşıda alışveriş yapan Numan Karakaç, bu tür geleneklerin sürdürülmesi ve canlandırılmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Her milletin bir değeri olduğu gibi Müslümanların da en büyük değerinin Hz. Muhammed olduğunu anlatan Karakaç, bugün tüm Müslüman dünyasının sevinç günü olduğunu aktardı.

