Haberler

Kerkük'te Kadir Gecesi idrak edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde Kadir Gecesi dolayısıyla gerçekleştirilen özel programlarda, camiler doldu taştı. Müslümanlar, barış ve huzur için dua etti.

Kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan teravih namazının ardından dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Cemaat, Orta Doğu'ya huzur ve barışın gelmesi, savaşın bir an önce bitmesi ve memleketin her türlü saldırıdan korunması için ellerini semaya açıp dua etti.

Kerküklü vatandaşlardan Murtaza Kanber, yaklaşık iki haftadan beri Orta Doğu'da yükselen gerilim ve savaşın sona ermesini temenni ettiğini söyledi.

Orta Doğu'nun çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Kanber, Müslümanların tarihlerinin en zor dönemini yaşadıklarını savundu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların bir an önce durmasını temenni eden Kerküklü Cemal Kasap da "Bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Memleketimize de sıçramasından endişe duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

