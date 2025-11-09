Haberler

Kerkük'te Güvenlik Güçlerinin Oy Kullanma İşlemi Tamamlandı

Irak'ın Kerkük kentinde, ordu, polis ve Haşdi Şabi mensuplarının oy kullanma işlemi sona erdi. 11 saat süren oylama sürecinde, güvenlik güçlerinin katılım oranı yüzde 60'ın üzerinde oldu. Genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.

Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimler kapsamında ordu, polis ve Haşdi Şabi mensuplarının oy kullanma işlemi sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde Kerkük'te sandık başına giden güvenlik güçleri oylarını kullandı, oy verme işlemi ise saat 18.00 itibarıyla tamamlandı.

Irak Yüksek Seçim Kurulu Kerkük Dairesi Müdürü Ali Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'te de oy verme işleminin sona erdiğini söyledi.

Yaklaşık 11 saat süren oylama sürecinde herhangi bir teknik ya da fiziki sorun yaşanmadığını vurgulayan Abbas, Kerkük'te güvenlik güçlerinin yüzde 60'ın üzerinde bir katılım oranı gösterdiğini bildirdi.

Kentte oy kullanımı için 29 seçim merkezinin oluşturulduğunu belirten Abbas, toplam 56 bin 237 güvenlik mensubunun oy kullanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Irak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün, "özel oylama" kapsamında 1 milyon 313 bin 980 güvenlik birimi görevlisi ile 26 bin 538 ülke içinde yerinden edilmiş seçmen oy kullandı.

Irak'ta meclis seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
