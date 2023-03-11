Kerem Kınık'tan 'Kızılay'a kan bile vermem' diyen Karamollaoğlu'na yanıt: İhtiyacınız olursa biz hazırız

Kızılay'ın depremin ardından çadır satışı yapmasına tepki gösteren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Kızılay'a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem" dedi. Karamollaoğlu'nun bu sözlerine yanıt veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Allah muhtaç etmesin, sağlık ve sıhhatli günler versin herkese, ama ihtiyaç halinde biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Ama Kızılay her yıl 2.5 milyon sorumluk bilinci olan, insaniyetperver ve iyi kalpli bağışçısından aldığı kanları kim olduğuna bakmaksızın Türkiye'nin her noktasındaki ihtiyacı olan herkese ulaştırır.

Allah muhtaç etmesin, sağlık ve sıhhatli günler versin herkese, ama ihtiyaç halinde biz hazırız.

155 yıldır olduğu gibi.