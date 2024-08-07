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Kerem Kınık'ın kızı trafik kazasında yüzde 100 kusurlu bulundu

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, bir trafik kazasında 17 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu belirtildi.

(İSTANBUL) - Beykoz'da 9 Temmuz'da kullandığı otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken bir motosiklete çarparak 17 yaşında Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, bilirkişi tarafından yüzde 100 kusurlu bulundu. Kınık'ın kızı hakkında tutuksuz yargılama kararı verilmişti.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan olayda, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralanmıştı.

Suçsuz olduğunu söyledi, 1 gün gözaltında kaldı, serbest kaldı

Ölümlü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğunun kayıtlara geçtiği öğrenildi.

İddianamenin girişinde motosikletin Kınık'ın aracına, sonuç bölümünde de Kınık'ın aracının motosiklete çarptığı yer aldı

Bu arada Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Ancak görüntülere ve bilirkişi belirlemelerine karşın, iddianamenin giriş bölümünde şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi'nde seyir halindeyken Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim'in, kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı anlatıldı. Sonuç bölümünde ise "Şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim'in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği" ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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