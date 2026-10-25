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Kerek'te kilise saldırısında ölen 9 kişi binlerce kişinin katıldığı törenle defnedildi

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Ürdün'ün Kerek vilayetindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle defnedildi. Törene Ürdün Başbakanı Cafer Hassan da katıldı; saldırıda 25 kişi yaralanmış, ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.

Ürdün'ün Kerek vilayetindeki bir kiliseye önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Kerek vilayetine bağlı Hamud köyündeki Aziz George Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine Ürdün Başbakanı Cafer Hassan da katıldı.

Ürdün bayrağına sarılı tabutlara konulan cenazeler, Kerek Devlet Hastanesi'nden hareket eden ve binlerce kişinin katıldığı konvoyla Hamud köyüne getirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler, kilisenin karşısında hazırlanan anıtın bulunduğu mezarlıkta defnedildi.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmiş, bakanlıklar, resmi daireler ve kamu kuruluşlarındaki bayraklar yarıya indirilmişti.

Kerek Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, "ihanet kurşunlarının" Ürdünlülerin birliğini bozamayacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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