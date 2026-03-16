Kaymakamlık binasında ateş açıp, kendini odaya kilitledi

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, kaymakamlık binasında rastgele ateş açan M.Y.'nin teslim olmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olayda herhangi bir personelin zarar görmediğini ve sürecin sağlıklı bir şekilde yönetildiğini belirtti.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, kaymakamlık binasında tabancayla ateş açıp, kendisini odaya kilitleyen M.Y.'nin 4,5 saatin sonunda polise teslim olması sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Kaymakam Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, ancak hakkında yürütülen adli- idari soruşturmalar dolayısıyla rehberlik ve araştırma merkezimizde görevlendirilen yardımcı hizmetli personelimiz M.Y., bugün saat 11.10 sularında rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 adet atış yapıyor. Kendisini bir odaya hapsediyor. İntihar edeceği söylemlerinde bulunuyor. Biz Kepez Kaymakamlığı olarak o ondan itibaren tüm bölümlerimizi tahliye ettik, dışarıya aldık. Saat 11.00'den bu saate kadar emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlar kendisi ile devamlı görüşme halinde oldu. En son saat 15.20'de silahını bırakarak teslim oldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Herhangi bir personelimize zarar gelmeden kendisi de dahil olmak üzere süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Bu konuda çaba harcayan emniyet mensuplarımız, milli eğitimdeki değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili soruşturmanın takipçisi olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi

Dünyayı tedirgin eden krizi çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

Dengeleri değiştirecek silah yeraltından çıktı! İşte ateşlenme anları
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak

Aldığı karar herkesin ağzını açık bıraktı!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası