Kepez'deki okullarda "Polirobot Trafikte Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Polirobot Trafikte Projesi" kapsamında Kepez'deki okullarda öğrenciler bilgilendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Kepez ilçesindeki 20 ilkokulda görev yapan 265 öğretmen, okullarda ziyaret edilerek polirobot kartlarıyla bilgilendirildi.

Öğretmenlere, öğrencilerin her olumlu davranışı karşılığında bir polirobot kartı verecekleri ve 20 kartı biriktiren öğrencilerin İl Emniyet Müdürlüğünce ödüllendirileceği aktarıldı.

Programda ayrıca, 2 bin 697 öğrenciye yaya güvenliği, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarının anlamı ve karşıdan karşıya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, temel trafik işaretleri, trafikte görünürlük ve güvenli oyun alanları başlıkları altında teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

Projeyle, çocuklarda erken yaşta trafik güvenliği bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
