Kepez'de "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi

Güncelleme:
Kepez Belediyesinin düzenlediği Türk Halk Müziği konserinde, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen eserler seslendirildi. Etkinlikte toplumsal birlik ve beraberlik vurgulandı.

Kepez Belediyesince düzenlenen Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerle buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen 21 eser, Türk Halk Müziği Korosu tarafından seslendirildi.

Şef Tayfun Akgün yönetimde iki bölümden oluşan konserde, "Yarim Yarim", "Hacel Obası", "Dağlar İğdeli Yarim", "Sarı Gelin", "Evlerin Önü Handır" ve "Has Gelin" türküleri dinleyenlerin beğenisine sunuldu.

Kepez Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Paksoy, ilçede kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirtti.

Paksoy, bu tür organizasyonların ilçe sakinlerini bir araya getirerek toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

