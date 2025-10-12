Haberler

Kepez'de 'Sahne Kepez' Etkinlikleri Çocuklara Neşe Getirdi

Kepez'de 'Sahne Kepez' Etkinlikleri Çocuklara Neşe Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak için 'Sahne Kepez' etkinliklerini düzenleyerek çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler sundu. Başkan Vekili İbrahim Velican, kültür ve sanat etkinliklerini yaygınlaştırma hedefini vurguladı.

Kepez Belediyesince mahallelerdeki sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla başlatılan "Sahne Kepez" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kütükçü Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Kepez Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Velican, kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin her noktasına ulaştırdıklarını belirtti.

Velican, eğitimden spora, sanattan kültürel etkinliklere kadar her alanda çocukların yanlarında olduklarını kaydetti.

Programa, Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Kütükçü Mahallesi Muhtarı Meryem Erkal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.