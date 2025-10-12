Kepez'de 'Sahne Kepez' Etkinlikleri Çocuklara Neşe Getirdi

Kepez Belediyesince mahallelerdeki sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla başlatılan "Sahne Kepez" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kütükçü Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Kepez Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Velican, kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin her noktasına ulaştırdıklarını belirtti.

Velican, eğitimden spora, sanattan kültürel etkinliklere kadar her alanda çocukların yanlarında olduklarını kaydetti.

Programa, Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Kütükçü Mahallesi Muhtarı Meryem Erkal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.