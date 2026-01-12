Haberler

Antalya'da "Şafak-07 Huzur-01" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Antalya'da 'Şafak-07 Huzur-01' operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen büyük operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen ve "Şafak-07 Huzur-01" adı verilen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut kamu düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, meydana gelebilecek suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ekip ve 150 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 166 fişek, 43 kartuş, 505 sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti