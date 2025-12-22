Haberler

Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen meslek tanıtım etkinliğinde, 35 farklı meslek tanıtıldı ve öğrenciler meslek temsilcilerinden bilgi alma fırsatı buldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Karatay Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, gazetecilik, polislik, doktorluk ve avukatlık gibi 35 farklı meslek tanıtıldı.

Çevre okullardan da gelen öğrenciler, kurulan stantları gezerek meslek temsilcilerinden bilgi edindi.

Rehber öğretmeni Şaban İnat, AA muhabirine, öğrencilerin alan seçimi yapacakları dönemde daha doğru kararlar almaları adına bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle, öğrencilerin meslek alanlarında tam bilgi edinmelerini sağladıklarını belirten İnat, "Öğrencilerimiz ilerde mutlu olacakları, iyi hissedecekleri meslekleri tanımıyorlardı. Kendi ilgi alanlarına yakın meslekleri seçmelerini düşündük. Mesleğini en iyi şekilde icra eden kişilerden yüz yüze bilgi almak öğrenciler için ufuk açıcı oldu. Katılım beklediğimizden daha güzeldi, bu etkinliğe diğer senelerde de devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor

Konya havzası alarm veriyor: Her yıl 10 santimetre çöküyor
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
title