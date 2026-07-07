Haberler

Kepez'de kaldırım işgaline zabıta denetimi

Kepez'de kaldırım işgaline zabıta denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kepez'de zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetim yaparak tabela, masa, sandalye ve seyyar satıcı ürünlerine el koydu. Ayrıca bir kasabın önündeki kuzu heykeli de kaldırıldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Mehmet Atay Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi başta olmak üzere ilçe genelindeki farklı noktalarda iş yerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, kaldırımlara konulan tabela, flama, varil, masa ve sandalyeler kaldırıldı. Kaldırıma malzeme koyarak yaya geçişini engellediği belirlenen esnaflara uyarılarda bulunulurken, kaldırımı işgal eden malzemeler ekiplerce toplandı.

Uygulama kapsamında, bir kasabın iş yerinin önünde sergilenen ve kaldırım ile yol kenarını işgal ettiği belirlenen kuzu heykeli de kaldırıldı.

Kepez Devlet Hastanesi önünde izinsiz satış yaptığı belirlenen seyyar satıcıların ürünlerine de zabıta ekiplerince el konuldu.

Belediye ekipleri, yaya güvenliğinin sağlanması ve kaldırımların amacına uygun kullanılmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya indi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'i küplere bindirecek mesaj
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu

Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor