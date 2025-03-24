Kepez'de Atık Arazide Yangın Çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, çöp, hurda ve kuru otların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Şafak Mahallesi 5061. Sokak'ta çöp, hurda ve kuru otların bulunduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel