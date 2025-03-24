Kepez'de Atık Arazide Yangın Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, atıkların bulunduğu arazide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Şafak Mahallesi 5061. Sokak'ta çöp, hurda ve kuru otların bulunduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.