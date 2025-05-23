Kepez'de Apartmanda Köpek Krizi: Komşular Kötü Koşullardan Şikayetçi

Kepez'de Apartmanda Köpek Krizi: Komşular Kötü Koşullardan Şikayetçi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir apartmanda beslenen 15-20 sokak köpeği nedeniyle apartman sakinleri kötü kokulardan ve hijyen koşullarından şikayetçi. Komşular, soruna çözüm bulunmasını talep ediyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir apartmanda oturanlar, giriş katındaki dairede beslenen 15- 20'ye yakın köpeğin kötü koşullarda tutulduğunu belirterek, binaya yayılan pis kokudan yakındı. Şikayetçi olduklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten binada yaşayanlar, soruna çare bulunmasını istedi.

Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2981 Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturanlar; giriş kattaki ters dubleks dairede yaşayan O.T.E.'nin evinde 15- 20 arasında sokak köpek beslediği, köpeklere yeterince iyi bakılmadığı, dışarıya çıkarılmadığı, tuvalet ihtiyaçlarının evin içerisinde giderildiği, bu nedenle apartmanda yoğun koku oluşmasından şikayetçi.

'AŞI BAHANESİYLE PARA TALEP ETTİ'

O.T.E.'nin karşı komşusu Sümeyra Çit, geçen yıl aralık ayında bu binaya taşındıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,5- 2 ay sonra karşı daireye avukat olduğunu söyleyen biri taşındı. Taşındıktan kısa süre sonra apartmanı yoğun koku sardı. Önce kendisinden şüphelenmedik, komşularla birlikte fare ölüsü aradık. Daha sonra 15-20 sokak köpeğinin bodrum katında beslediğini fark ettik. Bu köpekler dışarı çıkarılmadığı gibi evde kötü koşullarda yaşadıklarını düşünüyoruz. Evde köpekleri beslememesini istediğimizde bizden 30 bin lira istedi. Aşı bahanesiyle para talep etti. 'Para vermezseniz bu kokuya katlanacaksınız' dedi. Bu durumdan hem biz hem de hayvanlar zarar görüyor" dedi.

'KÖPEK PİSLİKLERİ APARTMANIN İÇİNDE'

O.T.E.'nin üst katında oturan Osman Ulusal ise "Alt katımdaki dairede en az 20 köpek besleniyor. Bu köpeklerin sesleri ve kokuları yaşam kalitemizi etkiliyor. Evden yayılan kötü koku apartmanı sarıyor. Köpeklerin pis atıkları apartmanın içi ve bahçesinde. Kapısını çaldığımızda açmıyor, konuşmayı reddediyor. Komşular olarak birçok yere başvurduk ama hala çözüm sağlanmadı. Bu duruma bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz" diye konuştu. O.T.E. ise DHA muhabirinin görüşme talebini reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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