Kepez'de 92 kilometrelik güvenli yürüyüş alanı oluşturuldu

Kepez Belediyesi son 17 ayda 92 kilometrelik güvenli yürüyüş alanı ilçeye kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ve yeni yollarda yayalar için güvenli kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışma kapsamında Göçerler Mahallesi ve Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi'ne yeni yürüyüş alanı kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, güvenli yollar ve kaldırımların, şehirlerin yaşam kalitesini artıran en önemli unsur olduğunu belirtti.

Düzgün kaldırımların, özel bireylerin ve büyükler için erişimi kolaylaştırdığını aktaran Kocagöz, bunun aynı zamanda insanları araç kullanmak yerine yürümeye teşvik ettiğini ifade etti.