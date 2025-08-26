Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 14 Branşta Hizmet Veriyor

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Sağlık Merkezi, 14 branşta sağlık hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ana hizmet binası yanında faaliyet gösteren merkez, her gün yüzlerce vatandaşa modern donanım ve uzman kadrosuyla sağlık hizmeti veriyor.

Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, göz hastalıkları, genel cerrahi gibi birçok alanda poliklinik hizmeti sunan merkez, ilçedeki sağlık alanına önemli katkılar sağlıyor.

Öğrencilere yönelik göz taraması, evde sağlık hizmeti ve mobil sağlık tırı aracılığıyla yapılan çalışmalarla toplam 375 bin 866 kişiye ulaşıldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlık, eğitim ve yaşam kalitesine yönelik her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.