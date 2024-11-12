Üye Girişi
Haberler

Kepez Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

Kepez Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine moral vermek amacıyla vize sınavı haftası boyunca çorba ikram ediyor. Merkez Kütüphane önünde kurulan çadırda seyyar mutfakla öğrencilere servis edilen çorba, yoğun ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla vize sınavı haftası boyunca her sabah çorba ikramında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphanenin önüne kurulan çadırda seyyar mutfak oluşturuldu.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çalışan ekipler, kazanlarla kaynatılan çorbayı öğrencilere ikram ediyor.

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı İktisadi İşletmesi iş birliğinde yapılan ikram vize sınavları haftasında olan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gençlerin her daim yanında olduklarını bildirdi.

Öğrencilere sınavlarında başarı dileyen Kocagöz, "Gençlerimizi, önemsiyor ve değer veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i, emanet ettiği gençlerimize sahip çıkmaya, onların yaşamını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin yaşamlarını, öğrenci lokantası, öğrenci konuk evi, gençlik yolu, internet paketi, sağlık taraması, çamaşır yıkama projelerimizle kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.