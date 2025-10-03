Kepez Belediyesi'nden Modern Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Kepez Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde park yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak, modern yaşam alanları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde park alanı ile yeşil alanda yenileme ve düzenleme çalışmasını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımı yapıldı, oturma alanları yenilendi, çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapılan düzenlemelerle çocukların güvenle oynayacağı alanlar oluşturduklarını ve mahalleye daha estetik bir görünüm kazandırdıklarını kaydetti.