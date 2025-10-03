Haberler

Kepez Belediyesi'nden Modern Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde park yenileme çalışmaları yaparak çocukların güvenle oynayabileceği alanlar ve estetik bir çevre oluşturdu.

Kepez Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde park yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak, modern yaşam alanları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde park alanı ile yeşil alanda yenileme ve düzenleme çalışmasını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımı yapıldı, oturma alanları yenilendi, çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapılan düzenlemelerle çocukların güvenle oynayacağı alanlar oluşturduklarını ve mahalleye daha estetik bir görünüm kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
MİT'in operasyon yaptığı dehşet ailesinin görüntüleri! Kazadan sonra bakın ne yapmışlar

MİT'in operasyon yaptığı dehşet ailesinin görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.