Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezen kütüphane OKUBÜS, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencilerle buluştu. Tır ve kütüphane, iki gün boyunca öğrencilere hizmet verecek.

Kepez Belediyesi Bilim ve Teknoloji Tırı ve OKUBÜS Kemer'de Öğrencilerle Buluştu

Kepez Belediyesinin Antalya Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Tırı ve gezen kütüphanesi OKUBÜS, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencilerle buluştu.

Çocuk ve gençlerin bilime merak duymalarına teşvik eden Mobil Bilim ve Teknoloji Tırı ile gezen kütüphanesi OKUBÜS lisenin bahçesinde iki gün boyunca öğrencilere hizmet verecek.

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, buradaki konuşmasında, bilim ve teknoloji tırı ve OKUBÜS ile yapılan çalışmayı çok güzel bulduğunu, çocukların bilime ve kitap okumaya yönelik ilgilisini arttırdığını kaydetti. Bekar, "Tabii ki mobil olması ve okul okul gezmesi de çok önemli bir hizmet. Kepez Belediyesine teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçe ilçe gezen çocuk ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bilim tırında yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, beyin dalgaları, İHA yer istasyonu ve hologram teknolojileri bulunuyor.

Mobil kütüphane ise çocuk, gençlik ve yetişkin kitapları bulunuyor. Kitapların yanı sıra aynı zamanda çocukların için satranç, kelime ve zeka oyunları da yer alıyor.