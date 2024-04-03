Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve CHP'li Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Kepez Belediye Başkanlığına seçilen Mesut Kocagöz ve CHP'li belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Kocagöz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasına giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Aydın Çolak'tan mazbatasını aldı.

Daha sonra bina önünde 26 belediye meclis üyesiyle fotoğraf çektiren Kocagöz, gazetecilere, seçimin kazananının Kepez olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarının Antalya'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Kocagöz, şöyle konuştu:

"Seçimde hep söyledim, sevgi kazandı, kardeşlik kazandı. Biz bunu büyüteceğiz. Nefreti ve kavgayı değil, sevgiyi büyütmek için çalışacağız. Kepezli de mutlu olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için, kadınlarımızın başının dik olması için, emeklilerimizin daha rahat yaşayabilmeleri için, engellilerimiz için projelerimizle beraber Kepez'e geliyoruz. Umarım bize güvenenlere mahcup olmayız."