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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Tahliye Edildi

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Antalya'da teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıktıktan sonra Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıktıktan sonra Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada tahliyesine karar verilen Kocagöz'ün Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Cezaevinden ayrıldıktan sonra Kepez Belediyesi'ne giden Kocagöz, burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Özgürlüğün hava ve su gibi çok değerli olduğunu belirten Kocagöz, "Ayrılık bitti. Biz merhamet dilemedik, adalet diledik. Bu ülkede adaletin olduğunu bugün hakim bey gösterdi. Kendisine herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz bu yola insanlara hizmet etmek için çıktık. Teleferik kazasında sabahlara kadar kriz yönettik. Maalesef talihsiz bir yol kazası yaşadık diye düşünüyorum. Bu saatten sonra 650 bin nüfuslu Kepezimiz bizden hizmet bekliyor. Yarından itibaren artık laf yok iş var." ifadelerini kullandı.

Kocagöz, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Etkinlikte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Kocagöz'ün layık olduğu yere döndüğünü kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kocagöz'ün tahliyesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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