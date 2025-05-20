Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'den Basın Sohbetleri'nde Açıklamalar

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'den Basın Sohbetleri'nde Açıklamalar
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, AGC'nin düzenlediği Basın Sohbetleri etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Kocagöz, belediyenin borç durumu, projeleri ve halk lokantaları hakkında bilgi verdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "Basın Sohbetleri" etkinliğinin konuğu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz oldu.

Kocagöz, AGC'nin sosyal tesisinde düzenlenen "Basın Sohbetleri" toplantısında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kepez'in Antalya'nın arka bahçesi olduğunu ve 55 kentten daha fazla nüfusa sahip olduğunu belirten Kocagöz, yerel seçimde 30 yıldan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 bin 500 oy farkı ile Kepez'i aldığını kaydetti.

Yerel seçimleri kazandıktan sonra 3 Nisan 2024'te mazbatayı aldığını anlatan Kocagöz, "Mazbatayı aldıktan sonra talihsiz teleferik kazası oldu ve tutuklandım. Halbuki ben bu kazadan 4,5 ay önce istifa etmiştim. 2 ay cezaevinde kaldım ve hizmet için zaman kaybımız oldu. Bu süreçte gördüğüm destek sadece bana değil halkın iradesine duyulan saygının ve insanımızın ne kadar adalete düşkün olduğunun göstergesiydi." dedi.

Borçlu bir belediyeyi teslim aldıklarını ve borcun bir kısmını ödediklerinin dile getiren Kocagöz, her şeye rağmen seçim beyannamesindeki 150 projeden 46'sını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kepez ilçesinin en büyük sorunlarından birinin yağmur sonrası meydana gelen taşkınlar olduğunu kaydeden Kocagöz, "Dere yataklarındaki evleri yıktık, gerekli altyapıları yaptık. Mazgal temizleme aracı alarak 68 mahallemizde temizlik yaptık ve seçimden önceki Şubat 2024'te yağan ve Kepez'i sel felaketine uğratan yağmur Aralık 2024'te gördük ve hiçbir yerde su baskınları olmadı." diye konuştu.

İlçede yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için spor, sanat ve kültür alanlarının arttırdıklarını aktaran Kocagöz, her mahallede gençler için etkinlik yapabilecekleri noktalar oluşturduklarını vurguladı.

Kocagöz, Kepez ilçesinde halk lokantaları gibi vatandaşların buluşacağı "Ortak Buluşma Alanı" adıyla OBA lokantaları oluşturacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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