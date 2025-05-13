İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Kenya Mahkemesi, Afganistan'ın Eski Başkanvekili Kadir'in ABD'ye İadesine Hükmetti

Kenya Mahkemesi, Afganistan'ın Eski Başkanvekili Kadir'in ABD'ye İadesine Hükmetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'da mahkeme, eski Afganistan parlamentosu başkanvekili Abdul Zahir Kadir'in uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla ABD'ye iadesine karar verdi. Kadir, suçlamaları reddederek itiraz edeceğini belirtti.

Kenya'da mahkeme, Afganistan parlamentosunun eski başkanvekili Abdul Zahir Kadir'in uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle ABD'ye iadesine hükmetti.

14 Nisan'da bir otelde gözaltına alınan Kadir'in ABD'ye iadesine ilişkin davanın duruşması, başkent Nairobi'deki mahkemede görüldü.

Mahkeme, ABD makamlarının sunduğu belgelerin iade için yeterli gerekçe oluşturduğunu ve Kadir'in sınır ötesi suç faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Belgelere göre Kadir'in büyük miktarda uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürüldü.

Kadir ise suçlamaları reddederek, karara itiraz edeceğini açıkladı.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Kadir hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.

Kadir, 2021 yılına kadar Afgan parlamentosunda başkanvekili olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.