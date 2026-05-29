Kenya Yüksek Mahkemesi "Ebola karantina tesisi planını" geçici olarak durdurdu

Kenya Yüksek Mahkemesi, ABD vatandaşlarının Ebola nedeniyle karantinaya alınması amacıyla kurulması planlanan tesise ilişkin hükümet girişimini geçici olarak durdurdu.

Yargıç Patricia Nyaundi, Nairobi merkezli sivil toplum kuruluşu Katiba Enstitüsünce açılan davayı acil olarak değerlendirerek ihtiyati tedbir kararı verdi.

Mahkeme, davanın esası görüşülene kadar ABD veya başka bir yabancı hükümetle bağlantılı herhangi bir Ebola karantina ya da tedavi tesisinin Kenya'da kurulmasını, işletilmesini veya kullanılmasını yasakladı.

Kararda, Ebola'ya maruz kalmış veya virüs taşıyan kişilerin, Kenya'ya girişine izin verilmemesi yönünde hüküm kuruldu.

Dava, Kenya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgını kapsamında "virüse maruz kalan ABD vatandaşları için bir karantina tesisi kurmayı kabul ettiği" yönündeki haberlerin ardından açıldı.

Başvuruda, söz konusu düzenleme kapsamında, Ebola'ya maruz kalan kişilerin Kenya'da gözetim altında tutulması veya karantinaya alınmasının planlandığı, bunun ise daha kapsamlı hukuki inceleme gerektirdiği savunuldu.

Tesis, kamuoyu tartışmalarına yol açtı

Önerilen tesis, Kenya'nın uluslararası sağlık krizlerine müdahalede üstleneceği rol ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda ülkede kamuoyu tartışmalarına yol açtı.

Mevcut salgınla bağlantılı doğrulanmış Ebola vakası bildirmeyen Kenya'da, sağlık makamları, ülkenin bölgesel ulaşım ağı ve önemli bir transit merkezi olması nedeniyle tarama ve hazırlık uygulamalarını sürdürüyor.

Yüksek Mahkemenin, tarafların savunmalarını dinledikten sonra söz konusu düzenlemenin anayasal çerçeve ve halk sağlığı çerçevesine uygun olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.