Kenya'da M çiçeği virüsü salgınında 19 kişi hayatını kaybetti

Kenya Sağlık Bakanlığı, M çiçeği virüsü (mpox) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, doğrulanmış vaka sayısının ise 1298'e yükseldiğini bildirdi.

Kenya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık üç ay önce doğrulanan M çiçeği virüsü vakalarının ülke genelinde 40'tan fazla ilçeye yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, önemli ulaşım koridorları üzerinde bulunmaları ve sınır geçiş noktalarına yakınlıkları nedeniyle Busia, Makueni, Kiambu, Kilifi ve Nakuru'nun da dahil olduğu 7 ilçenin yüksek riskli olarak tespit edildiği kaydedildi.

M çiçeği virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, doğrulanmış vaka sayısının ise 1298'e yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, Mombasa şehrinde 452, başkent Nairobi'de ise 320 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Salgının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalara rağmen virüsün ülkede tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Bakanlık, halkın bilinçlendirilmesi, hastalık takibinin güçlendirilmesi ve yeni vakaların tespit edilmesi amacıyla ilçe sınırlarında taramaların artırılacağını kaydetti.

Açıklamada, Bakanlığın salgının kontrol altına alınmasına yönelik gözetim, aşılama, halkı bilinçlendirme ve sağlık makamları arasındaki koordinasyonu güçlendirme çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

M çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre M çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait M çiçeği virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA