Kenya: ABD bağlantılı Ebola karantina tesisi kurulmasına ilişkin kamuoyunun görüşüne başvurulmayacak

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, hükümetin, Laikipia Hava Üssü'nde kurulması planlanan ABD bağlantılı Ebola karantina tesisine ilişkin kamuoyunun görüşüne başvurmayacağını bildirdi.

Bakan Duale, Ulusal Meclis'te düzenlenen oturumda milletvekillerinin, söz konusu tesis ve Kenya'nın olası Ebola salgınına yönelik hazırlıklarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bölgedeki Ebola salgını nedeniyle hükümetin halk sağlığını koruma konusunda anayasal sorumluluğu bulunduğunu belirten Duale, "Bu salgın, Kenyalılar enfekte olmadan önce istişare gerektiren bir durum değil. Hükümet olarak sınırlarımız içinde yaşayan ya da ülkemizden transit geçen herkesin sağlığını koruma yükümlülüğümüz var." dedi.

Duale, "Hükümet, Laikipia Hava Üssü'nde ABD bağlantılı bir Ebola karantina tesisi kurulması konusunda kamuoyunun görüşüne başvurmayacak." diye konuştu.

Hükümetin Kamu Sağlığı Yasası kapsamında hareket ettiğini vurgulayan Duale, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınının oluşturduğu tehdidin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

"Çok olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Duale, Kamu Sağlığı Yasası'nın 35. ve 36. maddelerinin Sağlık Bakanlığına bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli tüm tedbirleri alma yetkisi verdiğini aktardı.

Duale, tesisin yalnızca ABD vatandaşlarına hizmet vereceği yönündeki iddiaları reddederek, ihtiyaç halinde Kenyalıların da tesisten yararlanabileceğini ifade etti.

Kenya ile ABD arasında biyolojik tehditlerin azaltılmasına yönelik işbirliği anlaşmasının eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2015'te Kenya'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalandığına değinen Duale, anlaşmanın 2017'de parlamentoda onaylandığını, 2022'de yenilendiğini ve Nisan 2029'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Ebola tesisi tartışmaları sürüyor

Kenya'da ABD vatandaşları için Ebola karantina merkezi kurulacağı yönündeki haberlerin ardından Nanyuki kentinde yüzlerce kişi protesto gösterileri düzenlemişti.

Nairobi merkezli Katiba Enstitüsü de projeye ilişkin dava açmış, Yüksek Mahkeme davanın esası görüşülene kadar ABD veya başka bir yabancı hükümetle bağlantılı herhangi bir Ebola karantina ya da tedavi tesisinin kurulmasını geçici olarak durdurmuştu.

Tesis, Kenya'nın uluslararası sağlık krizlerine müdahalede üstleneceği rol ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınması gereken önlemler konusunda ülkede kamuoyu tartışmalarına yol açıyor.