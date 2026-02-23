Ömer Bayram: Fahiş aidat artışları ve mafyatik yönetim sistemleri ciddi bir sorun haline gelmiştir

TÜRKİYE Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin (TRKTYD) Mersin il temsilcisi Ömer Bayram, "Son yıllarda ülkemizde fahiş aidat artışları, denetimsiz yönetimleri ve mafyatik yönetim sistemleri ciddi bir sorun haline gelmiştir" dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Mersin il temsilcisi Ömer Bayram, site ve apartman yönetimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirme yaptı. Planlanan yasal düzenlemeler hakkında konuşan Bayram, "Son yıllarda ülkemizde fahiş aidat artışları, denetimsiz yönetimleri ve mafyatik yönetim sistemleri ciddi bir sorun haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın alın teriyle ödediği aidatlar, şeffaf olmayan uygulamalarla artırılmakta ve insanlar mağdur edilmektedir. Artık bu düzen değişmelidir" diye konuştu.

'TÜM HARCAMALAR KAYIT ALTINA ALINACAK'

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılması planlanan yeni düzenlemelerle, site yönetim firmalarının lisans yetki belgesi almasının zorunlu olacağını söyleyen Bayram, "Tüm harcamalar kayıt altına alınacak. Bakanlık yılda bir denetim yapabilecek ve fahiş aidat artışlarına sınırlama getirilecektir. Bu değişiklikler adalet ve şeffaflık için önemli bir adımdır. Bizler, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sektörde güveni artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Mersin'den tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; adil, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim düzeni istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı